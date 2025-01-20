Borussia Dortmund, Bakayoko'nun peşinde

PSV'nin 21 yaşındaki Belçikalı yıldızı Johan Bakayoko, Borussia Dortmund'un radarına girdi. Alman ekibi, Manchester United'dan Marcus Rashford’un transferinin gerçekleşmemesi durumunda, Bakayoko’yu Donyell Malen’in yerine kadrosuna katmayı hedefliyor. Futbol yorumcusu Sacha Tavolieri’ye göre, Dortmund, Bakayoko’yu ideal bir kanat oyuncusu olarak görüyor.

Bakayoko, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. 24 maçta sadece 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan futbolcu, son olarak PEC Zwolle’ye karşı gol atsa da PSV’nin 3-1 mağlubiyetini önleyemedi. Genç oyuncunun kariyerinde yeni bir adım atması gerektiği düşünülüyor.

PSV'NİN KARARSIZLIĞI

Belçika Milli Takımı’nda 18 kez forma giyen Bakayoko, gelişiminde duraklama yaşamış görünüyor. PSV, oyuncunun bu durumunu göz önünde bulundurarak transferine sıcak bakabilir. Tavolieri’nin aktardığına göre, Bakayoko ve menajerleri, bu transfer döneminde yeni bir sayfa açmanın oyuncunun kariyeri için daha iyi olacağına inanıyor.

DÜŞEN BONSERVİS BEDELİ

PSV’nin Bakayoko için talep ettiği bonservis bedeli, geçtiğimiz yıllara göre oldukça düşük. Eskiden 50-60 milyon avro arasında değerlendirilen oyuncu için şimdilerde 20-25 milyon avro arası bir teklif kabul edilebilir. PSV, Bakayoko’nun 2026’ya kadar olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor, böylece oyuncunun bedelsiz ayrılmasının önüne geçilmek isteniyor.

HEDEF DORTMUND MU?

Borussia Dortmund, Donyell Malen’in Aston Villa’ya transferi sonrası kadrosunu güçlendirme arayışında. Ancak bu transferin gerçekleşmesi, Rashford’un durumu ile doğrudan bağlantılı. Rashford, Borussia Dortmund’a transfer olmazsa, Bakayoko için somut adımlar atılması bekleniyor.