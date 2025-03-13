Borussia Dortmund çeyrek finalde

Maçın henüz 5. dakikasında Lille, Ismaily'nin asistinde Jonathan David'in golüyle öne geçti. Bu golle Fransız ekibi, ilk maçtaki 1-1'lik skorun ardından toplamda 2-1 üstünlük sağladı. Ancak Dortmund, ikinci yarıda etkili bir performans sergiledi. 54. dakikada Emre Can, Serhou Guirassy'nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. 65. dakikada ise Maximilian Beier, Guirassy'nin pasında topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Lille, grup aşamasında Real Madrid ve Atletico Madrid gibi güçlü rakipleri yenerek doğrudan son 16 turuna kalmıştı. Ancak Dortmund karşısında ilk kez çeyrek finale yükselme umutları suya düştü. Maçın ardından Dortmund'un orta saha oyuncusu Sebastian Kehl, "Çok rahatladık çünkü hem tur atladık hem de gerçekten iyi bir performans sergiledik. İlk yarıda birçok gol fırsatı yakaladık." dedi.

Dortmund'un çeyrek finaldeki rakibi Barcelona olacak. İspanyol devi, son 16 turunda Benfica'yı 3-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu eşleşme, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.