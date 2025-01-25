Borussia Dortmund evinde Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı

Borussia Dortmund, 2024/25 Bundesliga sezonunun 19. haftasında Werder Bremen'i ağırladı. Maçın ilk yarısında Schlotterbeck'in 21. dakikada gördüğü kırmızı kart, Dortmund'u 10 kişi bıraktı. Ancak Serhou Guirassy'nin 28. dakikadaki golüyle Dortmund öne geçti. İkinci yarıda Friedl'in kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. Bremen'den Leonardo Bittencourt'un muhteşem golü (65') ve Marvin Ducksch'un beraberlik sayısı (72') maçın seyrini değiştirdi.

BREMEN SON ANDA FIRSATLARI KAÇIRDI

90+2'de Bremen, Ducksch ve Stage ile net pozisyonlar yakalasa da Kobel'in başarılı kurtarışları Dortmund'u mağlubiyetten kurtardı. Bremen'in diğer bir çabası, Ducksch'un Stage'nin pasıyla attığı şutla sonuçlandı, ancak top az farkla auta gitti.

TEKNİK DETAYLAR

Maç boyunca Dortmund'un 10 kişi olmasına rağmen daha etkili oynadığı görüldü. Bremen'in son dakikalardaki baskısına rağmen savunmada direnen BVB, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramasa da yenilgi serisini durdurdu.