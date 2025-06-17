Borussia Dortmund - Fluminense maçından gol sesi çıkmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Borussia Dortmund - Fluminense maçından gol sesi çıkmadı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Brezilya ekibi Fluminense ile golsüz berabere kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk hafta karşılaşmaları oynanıyor. New York'ta yer alan Metlife Stadyumu'nda Brezilya ekibi Fluminense, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Özbek hakem Ilgiz Tantashev'in düdük çaldığı maçta iki ekip de girdiği pozisyonlardan gol çıkamazken, müsabaka 0-0 tamamlandı.

Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası F Grubu 2. maçında 21 Haziran'da Güney Afrika takımı Mamelodi Sundowns ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile ile karşılaşacak.

Son Haberler
Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yıl dönümü kutlandı
Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yıl dönümü kutlandı
Eski nişanlısını vurdu 14 gün sonra teslim oldu
Eski nişanlısını vurdu 14 gün sonra teslim oldu
Ardiye yangını vatandaşları sokağa döktü
Ardiye yangını vatandaşları sokağa döktü
Doğruluk Onların İşi! Dürüstlükleriyle Ön Planda Olan 4 Burç
Doğruluk Onların İşi! Dürüstlükleriyle Ön Planda Olan 4 Burç
Malatya-Elazığ yolunda motosiklet traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
Malatya-Elazığ yolunda motosiklet traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı