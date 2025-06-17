Borussia Dortmund - Fluminense maçından gol sesi çıkmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk hafta karşılaşmaları oynanıyor. New York'ta yer alan Metlife Stadyumu'nda Brezilya ekibi Fluminense, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Özbek hakem Ilgiz Tantashev'in düdük çaldığı maçta iki ekip de girdiği pozisyonlardan gol çıkamazken, müsabaka 0-0 tamamlandı.

Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası F Grubu 2. maçında 21 Haziran'da Güney Afrika takımı Mamelodi Sundowns ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile ile karşılaşacak.