Borussia Dortmund Kovac’ı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borussia Dortmund Kovac’ı açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörünü buldu. Alman ekibi, Niko Kovac ile anlaştı.

Borussia Dortmund'da kötü gidişat sonrası teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verilmişti.

Alman ekibinin başında 27 maça çıkan Nuri Şahin, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı. Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu.

Dortmund, Niko Kovac ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hırvat teknik adam, Borussia Dortmund'un cumartesi günü Heidenheim ile oynayacağı maçın ardından takımın başına geçecek.

Kovac, Borussia Dortmund'dakiilk maçına 8 Şubat'taki Stuttgart karşılaşmasında çıkacak.

Hırvat teknik adam bir süre önce görüştüğü Beşiktaş'ın teklifini reddetmişti.

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