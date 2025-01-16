Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’e büyük şok! Yönetimin planı belli oldu

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Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’e büyük şok! Yönetimin planı belli oldu

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’u çalıştıran Nuri Şahin için işler iyi gitmiyor. Alman devinin Şahin ile yolları ayırması beklenirken yerine geçmesi beklenen ilk aday belli oldu.

Bundesliga'da küme düşme adayı olarak gösterilen Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son veriliyor.

Bundesliga'da 17 maçta topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan sarı-siyahlılarda Nuri Şahin'in çabası yeterli olmadı.

Bild'in haberine göre Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son vermek istiyor.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre ise Nuri Şahin'in yerine teknik direktör olarak seçilmesi beklenen isim Erik ten Hag olacak.

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