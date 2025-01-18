Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’in yerine bir aday daha çıktı

Borusssia Dortmund’u çalıştıran Nuri Şahin’in üstündeki kara bulutlar dağılmadı. Bundesliga’da konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup olan Alman devinde Nuri Şahin ile yolların ayrılması bekleniyor.

Şahin’in yerine Manchester United’ın eski hocası Erik Ten Hag’ın adı geçiyordu. Alman basınına göre Borussia Dortmund’da yeni teknik direktör için son aday ise Sandro Wagner oldu.

Bundesliga’da 25 puanda kalan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Borussia Dortmund sahasında Werder Bremen’i ağırlayacak.

Borussia Dortmund’un efsanesi olarak takımın başına geçen Nuri Şahin’in oyunculara liderlik etmekte zorlandığı yönünde yapılan yorumlar dikkat çekiyor.

Alman devinde Nuri Şahin’in durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.