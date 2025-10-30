Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; sözleşmesi Haziran 2026’da bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yeni kontrat yapılmayacak.

Dortmund yönetimi, devre arasında uygun teklif gelmesi durumunda Salih Özcan’ın transferine izin verecek.

Birçok kulübün yakından ilgilendiği Salih Özcan için özellikle Bundesliga ekibi Köln'ün devrede olduğu belirtiliyor.

Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, bu sezon forma giydiği 4 maçta yalnızca 21 dakika süre alabildi.