Borussia Mönchengladbach'ta flaş ayrılık

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Daniel Farke ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Borussia Mönchengladbach'ta flaş ayrılık

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Daniel Farke ile iş birliğinin sonlandırıldığı ifade edilerek, birlikte ve ayrıntılı şekilde yapılan sezon analizinin ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.

Kulübün sportif direktörü Roland Virkus, yoğun görüşmelerden sonra Frake ile yollarının ayrılmasına karar verdiklerini söyledi.

Farke, sezon başında göreve getirilmiş ve 30 Haziran 2025'e kadar süren bir sözleşmeye imza atmıştı.

Borussia Mönchengladbach, 2022-2023 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. (AA)

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