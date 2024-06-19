Boş arazide başlayan yangın 8 saattir sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boş arazide başlayan yangın 8 saattir sürüyor

Denizli, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki boş bir arazide başlayan yangın, 8 saat boyunca itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kontrol altına alınamadı.

Akşam 20.00 sularında başladığı tespit edilen yangına, tarla yollarını kullanarak ulaşan ekipler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yangının hızla genişleyen etki alanı, yakındaki fabrikalar için de tehdit oluşturuyor; bu nedenle itfaiye ekipleri, olası bir sıçramaya karşı önlemlerini artırdı.

Ayrıca, yangının sebeplerini belirlemek üzere bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay yerinden dron ile alınan görüntüler, yangının büyüklüğünü ve müdahale çalışmalarının zorluğunu gözler önüne serdi.

İlgili Haberler
Çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu
Çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu
Aşırı hız yapan araç taksiye çarptı: 3 yaralı
Aşırı hız yapan araç taksiye çarptı: 3 yaralı
Yolcu taşıyan ticari taksi takla attı: 1 yaralı
Yolcu taşıyan ticari taksi takla attı: 1 yaralı
İzmir'de korkutan yangın! Site tahliye edildi
İzmir'de korkutan yangın! Site tahliye edildi
Rize’de bir jandarma üsteğmen eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı
Rize’de bir jandarma üsteğmen eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı
70 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu
70 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu
Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti
Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti
Son Haberler
Ekmek Vergisi geri çekildi Dünya
Ekmek Vergisi geri çekildi
Sibirya Mersin balığı 50 yıl sonra Yertis Nehri'ne salındı Dünya
Sibirya Mersin balığı 50 yıl sonra Yertis Nehri'ne salındı
Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat Gündem
Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat
Sırp canilerin cezaları nihayet onaylandı Dünya
Sırp canilerin cezaları nihayet onaylandı
Ticari taksi içinde yolcu varken takla attı: Şoför yaralandı Yerel Haberler
Ticari taksi içinde yolcu varken takla attı: Şoför yaralandı
Fatih Terim'den flaş Arda Güler açıklaması Spor
Fatih Terim'den flaş Arda Güler açıklaması
Kazakistan, Kuzey Makedonya'ya ilk büyükelçisini yolladı Dünya
Kazakistan, Kuzey Makedonya'ya ilk büyükelçisini yolladı