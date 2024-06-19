Boş arazide başlayan yangın 8 saattir sürüyor

Akşam 20.00 sularında başladığı tespit edilen yangına, tarla yollarını kullanarak ulaşan ekipler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yangının hızla genişleyen etki alanı, yakındaki fabrikalar için de tehdit oluşturuyor; bu nedenle itfaiye ekipleri, olası bir sıçramaya karşı önlemlerini artırdı.

Ayrıca, yangının sebeplerini belirlemek üzere bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay yerinden dron ile alınan görüntüler, yangının büyüklüğünü ve müdahale çalışmalarının zorluğunu gözler önüne serdi.