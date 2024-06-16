Boş arsalarda ve yol kenarında kurban kestiler. Her Kurban Bayramı aynı rezalet

Her yıl Kurban Bayramı’nda yaşanan çirkin görüntüler bu sene de yaşandı. Bazı vatandaşlar, kurbanlarını kurban kesim merkezleri yerine boş arsalarda ve yol kenarında kesti.

Kurban Bayramı’nın ilk günü yaşanan rezaletin ilk örneği Maltepe’de yaşandı. Maltepe’de bazı vatandaşlar boş arazide kurban kesti. Kurban kesimi sırasında hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü.

Öte yandan Bayrampaşa’da da benzer manzaralar yaşandı. Vatandaşların yol kenarındaki yeşil alanlarda kurban kesmesi görenleri isyan ettirdi.

Yetkililer, bayram öncesinde vatandaşların kurbanlarını kesim merkezlerinde kesmeleri gerektiğini vurgulasa da ortaya çıkan manzara tepki çekti.