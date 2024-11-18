Boş tostun fiyatı Gürsel Tekin'i şaşkına çevirdi. Türkiye'nin utanç tablosu

Vatandaşa bir dokun bin ah işit lafı gerçek olmaya devam ediyor. Aldıkları 3 kuruş maaşla geçem savaşı veren vatandaşlar nasıl geçinecekleri kara kara düşünmeye devam ediyor.

CHP'de uzun yıllar İstanbul İl Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve milletvekilliği yapan Gürsel Tekin 3 yıl önce İstanbul Bayrampaşa'da vatandaşlarla yaptığı sohbet toplantısında konu olan boş tost sohbeti tekrar gündem oldu.

Tekin bir kahvehanenin dışında dertlerini dinlediği vatandaşlardan biri "Artık tost bile yiyemiyoruz" yiyemiyoruz dedi. Afallayan Gürsel Tekin "Niye" yanıtını verdi.

Oturduğu yerden ayağa kalkan vatandaş "Bir tost 25 TL olur mu?" deyince hayretini ıslık çalarak dile getiren Gürsel Tekin "Bir tost kaç para" diye tekrar sordu. 25 TL diyerek aynı yanıtı veren vatandaş "Boş tost çıkardılar boş tost. Hani kuru ekmeği basıyor ya makineye. Boş. Boş tost" dedi.

Hayreti daha da artan Tekin "O ne demek ya?" diyerek vatandaşın vereceği yanıtı merak içinde beklemeye başladı.

Vatandaşın "İçine peynir koymuyor. Hiç bir şey koymuyor. Ekmeği ısıtıyor makinede" yanıtını verdi. Tekin "Ciddi mi diyorsun?" sorusunu yönetti.

BÜFECİ PEYNİRSİZ TOSTU ANLATTI

Vatandaş "Boş tost. Kuru ekmeği makineye basıyor. Elektrik harcanıyor ya. Elektrik de pahalı ya. Ekmek parası+elektrik parası: 10 lira. Ekmeğe salça sürüyorlar. Eğer bizi seviyorsa devamlı müşterisiyiz ya. Bazen salça malça sürüyor. Kimse inanmıyor buna değil mi?" dedi.

Bunun üzerine bahsi geçen büfeye giden Gürsel Tekin büfeciye "Nasıl oluyor peynirsiz tost?" sorusunu yöneltti.

Büfeci "Abi artık hayat öyle bir şey olmuş ki. Gerçekten Gürsel abi. Biz böyle bir şey görmedik. Bir kilo kaşar 100 TL olur mu? O da alış fiyatımız. En uygunu. Alışı yani bak. Alışı" dedi.

Gürsel tekin "Markette 160 lira, 100 TL'ye yine ucuz buluyorsunuz" sorusuna büfeci "Toptan alışımız bu" dedi.

Tekin boş tost olayını kendisine anlatan vatandaşa dönerek "Yani, boş tosta diyor ki salça sürün. Salçayla beraber" büfeci söze girerek "Ne yapsın. Millet yiyemiyor. Yaşım 42 abi. Biz kesinlikle böyle bir durum görmedik. Bunlar hayatın gerçekleri yani" diye konuştu.

FUKARA ÇAYI DA VAR

Söze bir kez daha giren Gürsel Tekin "Bu tost işi gerçekten offf off. Hayaldi gerçek oldu. Neler görüyoruz. Hani eskiden tost isterdiniz. En pratik en ucuz bir temel gıda maddesi. Şimdi insanlar geliyor. Tost yiyecek karnını doyuracak. Onu peynirsiz istiyor. Çünkü peynirli 25 TL olunca. Öbürü 12.5 lira. Onu yemek zorunda kalıyor" dedi.

Gürsel Tekin AKP'ye yüklenerek "Türkiye'yi getirdiğiniz manzara bu kardeşim" diyerek sohbeti sonlandırıyor.

3 yıl önce 10 TL'ye satılan boş tostun fiyatı ise bugün 40 TL'yi yükseldi. Salçalı kuru ekmeğin 40 liraya satılması Türkiye'deki enflasyonun gerçek boyutunu da ortaya çıkardı.

Bir vatandaş "Abi boş tostu alan kahvede fukara çayı istiyor. Yani yarım bardak çay istiyor. bizden iktidar partisi hangi yüzle oy isteyecek" diyerek yaşadıkları yoksulluğu dile getirdi.