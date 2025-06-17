Boşanacak iddiaları gündemdeydi: Sinem Kobal’dan jet yanıt geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boşanacak iddiaları gündemdeydi: Sinem Kobal’dan jet yanıt geldi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündemindeydi. İddialara Sinem Kobal’dan jet hızıyla yanıt geldi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Mutlu evliliklerinden Lalin ve Leyla adında iki kızları dünyaya geldi.

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Son günlerde çiftin boşandığı yönünde iddialar ortaya çıktı. Ancak bu söylentilere Sinem Konal’dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu.

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Kobal, Instagram hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününü kutladı. Paylaşımına, “İyi ki doğdun sevgilim” notunu düştü.

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Bu paylaşım, günlerdir süren boşanma iddialarına bir cevap oldu.

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