Boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil son noktayı koydu

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evliliğinin üzerinde kara bulutların gezdiği söylenirken bu iddialara karşı yanıt sosyal medyadan geldi.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, oyuncu eşi Anıl Altan'la 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bu birlikteliğinden ikiz çocukları dünyaya geldi.

Parmakla gösterilen çiftin evliliğinin üstüne gölge düştüğü ileri sürüldü. Uzun süredir konuşulan ayrılık iddialarına Pelin Akil son noktayı koydu.

BOY BOY FOTOĞRAFLARLA DÜŞMAN ÇATLATTI

Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak pozuna yaptığı yorum da olay oldu. Akil'in eşinin fotoğrafına iki alev emojisi bırakması, takipçileri tarafından "barışma sinyali" olarak değerlendirildi.