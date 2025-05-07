Boşandığı erkek tarafından katledilen Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da boşandığı Rüstem Elibol isimli erkek tarafından öldürülen Bahar Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayet, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, 2022'de boşandığı Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

Kurtulmak için kaçmaya çalışan ve Aksu'yu, ateşli silah ile öldüren fail Elibol, 5-6 el art arda ateş etti. Aksu, olay yerinde ölürken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Öte yandan Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendiği, çocuklarının olmadığı ve Aksu'nun 2020'de Elibol'un kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından aynı araçla kaçan fail Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı, Silivri'deki polis kontrol noktasında yakalandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yakalan şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

'GEZMEK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİK'

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheli fail Elibol'un emniyetteki ilk ifadesinde genç kadını takıntı haline getirdiğini söylediği öğrenilirken “2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim dediği öne sürüldü.