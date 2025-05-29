Boşandığı eşi ile tartışan adam evi yaktı

Kaynak: İHA
Boşandığı eşi ile tartışan adam evi yaktı

Karaman’da boşandığı eşi ile tartışan adam benzinle evini ateşe verdi. Öfkeli koca olayın ardından teslim oldu.

Karaman'da boşandığı eşi ile tartışarak kavga eden öfkeli koca benzinle evini ateşe vererek yaktı. Olay yerinden ayrılan öfkeli koca daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi 1676. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinden kısa süre önce boşandığı öğrenilen O.A. isimli öfkeli koca, eski eşi S.T. ile sabah saatlerinde evlerinde yeniden tartışarak kavga etti. Bunun üzerine S.T. evden ayrılarak bir yakınının evine gitti. Duruma öfkelenen koca da benzinle evi ateşe vererek evden ayrıldı. Alevler kısa sürede evi sararken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

İtfaiye erleri yangında içeriden çıkardığı cep telefonu ve takıları polise teslim etti. Yangında ise evin içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan sonra evden ayrılan O.A., Yunus Emre Polis Merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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