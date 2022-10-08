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Avcılar'da eski koca dehşeti: Boşandığı eşine, çocuğunun önünde defalarca ateş etti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde boşandığı eşinin evine gelen adam, tartıştığı eski eşini, çocuğunun önünde, yanında getirdiği silahla vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ekiplerce gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 04:21
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Boşandığı eşine, çocuğunun önünde defalarca ateş etti

Avcılar'da eski koca dehşeti: Boşandığı eşine, çocuğunun önünde defalarca ateş etti
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde bir adam, boşandığı eski eşini çocuğunun önünde silahla yaraladı.

İHA'nın haberine göre; Avcılar’da boşandığı eşinin evine gelen bir şahıs, yanında getirdiği silahı çıkartarak tartıştığı eski eşini çocuğunun önünde silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs bilinmeyen nedenle boşandığı eşinin evine geldi. Şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet’e götürdü.

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