Boşandığı kadını diri diri yakan erkek hakkında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA
Boşandığı kadını diri diri yakan erkek hakkında flaş gelişme

Antalya'da Gürhan Üzer isimli şahıs, boşandığı eşi Pınar Z.'nin üstüne yanında getirdiği benzini dökerek alev alev yaktı. Pınar Z. hastaneye kaldırılırken; fail erkek Gürhan Üzer tutuklandı. Pınar Z.'nin eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Antalya’nın Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde Gürhan Üzer adlı şahıs eski yanında kovayla getirdiği benzini eşi Pınar Z.'nin üzerine dökerek ateşe vermişti. Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Üzer, polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmadan sonra Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Z.'nin, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

İLK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Gürhan Ü.'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski eşi ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda yaşandığını planlamadığını öne sürmüştü.

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Boşandığı kadını diri diri yakan erkek hakkında flaş gelişme
Boşandığı kadını diri diri yakan erkek hakkında flaş gelişme