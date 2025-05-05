Boşandığı karısını kaçıramayınca öldürdü! İstanbul'un sosyete semtinde kadın cinayeti... Silahı tutukluluk yaptı...

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV

İstanbul'un sosyete semtinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırılamayınca öldürüldü.

Sabah saatlerinde İstanbul'un sosyet semti olan Şişli’de kadın cinayeti gerçekleşti. Ekol TV’nin yayınladığı görüntülerde kadının kaçırılmaya çalışıldığı, direnince vurulduğu belirlendi.

SOKAK ORTASINDA KAÇIRILMA

İstanbul'un merkez noktası Şişli’de olay meydana geldi. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırılmaya çalışıldı. Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istediği kameralara yansıdı.

KAÇIRAMAYINCA KATLETTİ

İddiaya göre başandığı eski kocası Bahar Aksu’yu kaçıramayınca katletti. Saldırganın elindeki tabanca ile kadının ense kökünden vurduğu kameraya yansıdı. Vurduktan sonra saldırganın, tabancasının tutukluluk yaptığı görüldü. Genç kadının öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

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