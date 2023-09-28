Boşanma aşamasında olduğu erkek dehşeti yaşattı: Zorla araca bindirildi, silah kabzasıyla darbedildi

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından kaçırılan kadın darbedildi.

KAYNAK: İHA
Boşanma aşamasında olduğu erkek dehşeti yaşattı: Zorla araca bindirildi, silah kabzasıyla darbedildi

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından zorla araca bindirilen ve şiddete uğrayan kadın, seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kadını durdurmak isterken park halindeki araca ve bir sitenin duvarına çarparak kaza yapan saldırgan ise, kadını silah kabzasıyla darbettikten sonra kaçtı.

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Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Ü.Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi F.Ç.'yi Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'nde zorla aracına bindirdi. Aracın içerisinde şiddet gören F.Ç., Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Bezayıt Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerine geldiğinde, araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı.

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Bu sırada F.Ç.'yi durdurmak isteyen Ü.Ç.'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile, ardından da sitenin bahçe duvarına çarptı.

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KADINI DARBETTİKTEN SONRA KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inerek F.Ç.'yi yanındaki silahın kabzasıyla darbeden Ü.Ç. daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, başından yaralanan kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, araçta çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan caniyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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