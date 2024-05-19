Boşanma aşamasındaki çift sokak ortasında birbirine girdi

Geçtiğimiz Cuma gececi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olay ile ilgili iddia edilene göre, boşanma davaları olan karı koca konuşmak için sokakta buluştu.

Adam buluşmaya yanında kız kardeşini ile gelirken, taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle polis ekipleri sokağa sevk edildi. Tartışma devam ederken kadınlardan biri diğerini yere düşürdü.

Bunun üzerine taraflar birbirine girerken polis ekipleri duruma müdahale etti. Tartışmanın sebebi ise öğrenilemedi.