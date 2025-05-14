Boşanma aşamasındaki erkek, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı

Kaynak: DHA
Boşanma aşamasındaki erkek, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı

Hatay'da boşanma aşamasındaki erkek dehşet saçtı. Boşanma aşamasında olduğu kadının iki erkek kardeşine bıçakla saldıran A.S. isimli erkek birini öldürdü diğerini yaraladı.

Hatay'da boşanma aşamasındaki 23 yaşındaki A.S. isimli erkek çıkan kavgada kayınbiraderlerinden Ahmet Yıldırım'ı (23) öldürdü, M.E.Y.'i ise yaraladı.

Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan bıçaklı kavga, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım ile M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Yıldırım kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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