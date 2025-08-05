Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp, intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp, intihar etti

Ankara'da Salih A., boşanma aşamasındaki eşi Saliha A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Salih A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi TBMM personeli Saliha A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Salih A.

Salih A., tartışma sırasında eşini bıçakladı, ardından da kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı Saliha A., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Salih A.'nın cesedi ise evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

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