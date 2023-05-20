Boşanma aşamasındaki eşini silah zoruyla kaçırmaya kalktı

Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.’yi kaçırmaya çalıştı. Ayhan Y., eşinin direnmesi üzerine havaya ateş açtı.

Boşanma aşamasındaki eşini silah zoruyla kaçırmaya kalktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Arpalık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti.

Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Y. ile Ezgi Y. arasında tartışma çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tartışma sırasında Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Ezgi Y.’nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

JANDARMA EKİPLERİ SALDIRGAN EŞİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ayhan Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi’nde kaza yaptığı tespit edildi.

Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Ayhan Y., ifadesi alınmak üzere Fatsa İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Öte yandan eşinin şikayeti üzerine, yaklaşık 1 yıldır, Ayhan Y. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi. (DHA-AA)

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