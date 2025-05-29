Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan koca intihar etti

Alınan bilgiye göre Muhsin Alkan (33), eşi Yeter Alkan'ın (33) yaşadığı İnönü Mahallesi 409. Sokak'taki eve geldi.

Muhsin Alkan, evde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı, ardından apartmanın önünde aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis, ayrıntılı inceleme yaptı.

Muhsin Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık görevlileri, yaralı Yeter Alkan'ı ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Muhsin Alkan’ın cesedi, inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yeter Alkan'ın bir süre önce eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Muhsin Alkan hakkında uzaklaştırma kararı verdiği öğrenildi.