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Boşanma Aşamasındaki Kadın, Çocuğunun Gözü Önünde Kocası Tarafından Öldürüldü

Konya'da meydana gelen korkunç bir olayda, boşanma aşamasındaki bir adamın, sokak ortasında eşi Ebru Gürpe'yi tabancayla vurarak öldürdüğü bildirildi. 33 yaşındaki Ebru Gürpe'nin çocuğunun gözleri önünde gerçekleşen bu şok edici olay, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 22:09
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Boşanma Aşamasındaki Kadın, Çocuğunun Gözü Önünde Kocası Tarafından Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın, Çocuğunun Gözü Önünde Kocası Tarafından Öldürüldü
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Olayın gerçekleştiği yer, merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi oldu. Antalya'da bir turizm firmasında şoförlük yapan Yılmaz Gürpe, bir süre önce memleketi Konya'ya gelmişti. Boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye çocuğunun gözü önünde saldıran Yılmaz Gürpe, kanlar içinde kalan Ebru Gürpe'yi bırakıp, annesi yanındaki çocuğunu araca bindirerek olay yerinden hızla kaçtı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polisler olay yerine geldi. Ağır yaralı halde bulunan Ebru Gürpe, hemen Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan Yılmaz Gürpe ise, suç aleti tabancayla birlikte saklandığı evinde polisler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Yılmaz Gürpe'nin daha önce "yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı bulunuyor.

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