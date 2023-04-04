Boşanma Aşamasındaki Kadın, Çocuğunun Gözü Önünde Kocası Tarafından Öldürüldü

Olayın gerçekleştiği yer, merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi oldu. Antalya'da bir turizm firmasında şoförlük yapan Yılmaz Gürpe, bir süre önce memleketi Konya'ya gelmişti. Boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye çocuğunun gözü önünde saldıran Yılmaz Gürpe, kanlar içinde kalan Ebru Gürpe'yi bırakıp, annesi yanındaki çocuğunu araca bindirerek olay yerinden hızla kaçtı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polisler olay yerine geldi. Ağır yaralı halde bulunan Ebru Gürpe, hemen Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan Yılmaz Gürpe ise, suç aleti tabancayla birlikte saklandığı evinde polisler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Yılmaz Gürpe'nin daha önce "yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı bulunuyor.