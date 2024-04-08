Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan zanlı tutuklandı

Kaynak: DHA
Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, İsmail Yılmaz (70), boşanma davası açan eşi Yıldız Yılmaz'ı (43) sokak ortasında tabanca ile vurarak, ardından intihara teşebbüs etti.

Olayın ardından çift acil olarak hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ciddiyeti bildirildi.

İddialara göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuna Sokak'ta gerçekleşen olayda, İsmail Yılmaz, boşanma davası açan eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında tabanca ile vurdu. Kadın ağır yaralanırken, İsmail Yılmaz da kendisine zarar verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve çift hastaneye kaldırıldı.

İsmail Yılmaz'ın tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

bosanma-davasi-acan-esini-vurup-intihar-37358-1.jpg

bosanma-davasi-acan-esini-vurup-intihar-37358-2.jpg

bosanma-davasi-acan-esini-vurup-intihar-37358-3.jpg

bosanma-davasi-acan-esini-vurup-intihar-37358-4.jpg

bosanma-davasi-acan-esini-vurup-intihar-37358.jpg

bosanma-davasi-acan-esini-vurup-intihara-37823.jpg

Son Haberler
Göztepe alev aldı. Koşar adım Süper Lig'e Spor
Göztepe alev aldı. Koşar adım Süper Lig'e
Diyarbakır’da yıldırım düştü ev ve fabrikaya zarar verdi Yerel Haberler
Diyarbakır’da yıldırım düştü ev ve fabrikaya zarar verdi
Aydın’da trafik kazası. 4 yaralı Yerel Haberler
Aydın’da trafik kazası. 4 yaralı
Kadını taciz ettiği iddia edilen Tunuslu suçlu 17. katta düştü Video
Kadını taciz ettiği iddia edilen Tunuslu suçlu 17. katta düştü
Köpeğin banyo keyfi sosyal medyada viral oldu Video
Köpeğin banyo keyfi sosyal medyada viral oldu
A Milli Takım Hollanda'ya 2-1 yenildi Spor
A Milli Takım Hollanda'ya 2-1 yenildi
Netanyahu açıkladı. Filistinlilerin son sığınağı Refah'a saldırının tarihi belli oldu Gündem
Netanyahu açıkladı. Filistinlilerin son sığınağı Refah'a saldırının tarihi belli oldu