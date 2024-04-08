Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan zanlı tutuklandı

Olayın ardından çift acil olarak hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ciddiyeti bildirildi.

İddialara göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuna Sokak'ta gerçekleşen olayda, İsmail Yılmaz, boşanma davası açan eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında tabanca ile vurdu. Kadın ağır yaralanırken, İsmail Yılmaz da kendisine zarar verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve çift hastaneye kaldırıldı.

İsmail Yılmaz'ın tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.