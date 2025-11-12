Burada hem boşanmak hem de annelerinde kalan çocuklarının koruma altına alınmasını istediğini ifade eden Bilgiç, "Delil sunduğum halde görmezden geliniyor, dilekçe sunduğumuz halde okunmuyor. Bu davada çocuklara karşı işlenen birden çok suç var. Neden bu suçlar görmezden geliniyor? Hem koruma kararı alıyorlar hem de beni tehdit edebiliyorlar. Buradan eşime de sesleniyorum; hodri meydan. Dök neyin varsa, ben de geleyim eteğimdekileri dökeyim. Lütfen çocuklarımı koruma altına alın. Bir baba olarak size yalvarıyorum" dedi. Bilgiç, bir süre sonra olaysız şekilde parktan ayrıldı.