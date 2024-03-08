Boşanmak isteyen eşini adliyede darbetti

Kaynak: DHA
Boşanmak isteyen eşini adliyede darbetti
Mardin'in Midyat ilçesinde, boşanma aşamasındaki 4 kız çocuğu annesi Elbiren E. (35), eşi H.E. (37) tarafından adliyede saldırıya uğradı.

Elbiren daha önce de bıçakla kovaladığı kocasından kaçıp markete girerek kurtulmuştu. Hastanede tedavisi süren Elbiren, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün de bile hala şiddete uğrayan kadınlardan biriyim ben. 4 kız çocuğum var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, kurtarın beni bu adamdan" dedi.

2009 yılında evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2022 yılının ekim ayında boşanma davası açmıştı. Çiftin süren boşanma davasında H.E., mahkeme çıkışında Elbiren’e saldırarak darbetti. Elbiren’in vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Elbiren’in baş ve boyun bölgesine aldığı darbelerle travma geçirdiği belirtilirken, H.E. ise gözaltına alındı.

Avukat Beşir Romioğlu, "Elbiren’in öldürüleceğinden endişe ediyoruz. H.E.’nin serbest bırakılmasından, Elbiren’in de öldürüleceğinden endişe duyuyoruz. Bugün yaşanan olayda da eşi nafakasını vermediği için, İcra Ceza Mahkemesi dava açtı. Duruşma çıkışında H.E., adliyenin içerisinde Elbiren’e saldırı düzenledi. Kendisi şu an hastanede tedavi görüyor. Bilinci yerinde değildi, travma geçiriyor. Elbiren için koruma tedbirleri alındı ancak yeterli değil. Elbiren, maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına şiddeti yaşadı. Bir daha yaşanmaması için H.E.’nin tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

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