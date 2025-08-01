Boşanmak isteyen eşini katletti! Bu kez adres Trabzon: Sinem’in son mesajı yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Boşanmak isteyen eşini katletti! Bu kez adres Trabzon: Sinem’in son mesajı yürekleri dağladı

Eşi tarafından öldürülen kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi. Trabzon’da boşanma aşamasındaki cani adam balkondan girdiği evde eşini tabanca ile vurdu. Genç kadın kanlar içerisinde kaldı. Genç kadının son sözleri yürekleri sızlattı. Cani kocanın cinayeti günler öncesi planladığı öğrenildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybederken, olaya müdaha etmeye çalışan 1 mahalle bekçisi de yaralandı. 1. kattaki eve balkondan girerek cinayeti işleyen zanlının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinayeti önceden planladığı ortaya çıktı.

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Olay, Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Eren S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem T.'nin yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle bekçisini de yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Ali Eren S.'nin 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

PAYLAŞIMI GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Paylaşımda, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullanan Sinem S., kısa bir süre sonra silahla vurularak hayatını kaybetti.

Boşanmak isteyen eşini katletti! Bu kez adres Trabzon: Sinem’in son mesajı yürekleri dağladı

Boşanmak isteyen eşini katletti! Bu kez adres Trabzon: Sinem’in son mesajı yürekleri dağladı

Boşanmak isteyen eşini katletti! Bu kez adres Trabzon: Sinem’in son mesajı yürekleri dağladı

Boşanmak isteyen eşini katletti! Bu kez adres Trabzon: Sinem’in son mesajı yürekleri dağladı

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