Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti! Uzaklaştırma kararı işe yaramadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti! Uzaklaştırma kararı işe yaramadı

Samsun'da bir kişi, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi karısını sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde saat 22.15 'te bir koca dehşet saçtı. Aktarılan bilgilere göre 38 yaşındaki Emrah Akpınar boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu.

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Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve ambulans yönlendirildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 36 yaşındaki Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Emine Akpınar'ın yakınları sinir krizi geçirdiler. Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Alpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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