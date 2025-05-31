'Bosna Elması'na Süper Lig'den sürpriz talip: 1 yıl daha oynamak istiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Bosna Elması'na Süper Lig'den sürpriz talip: 1 yıl daha oynamak istiyor

Fenerbahçe'ye veda ederek Türkiye'den ayrılan Edin Dzeko'ya Süper Lig'den sürpriz taliplerin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran 'Bosna Elması' Edin Dzeko'ya Süper Lig kulüplerinden ilgi olduğu iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Dzeko için menajeri, İstanbul ekiplerinden Başakşehir ile görüştü. Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan da Dzeko için olumlu yönde görüş verdi.

Dzeko'ya Süper Lig'den başka teklifler olduğunu da belirten Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko’nun önünde birden fazla seçenek var.

Menajeri geçtiğimiz günlerde Başakşehir’le bir görüşme yaptı. Oyuncuyu önerdi. Çağdaş Atan da Dzeko’nun kendilerine faydalı olacağını düşünüyor. Ancak henüz resmi bir teklif yok.

Süper Lig’deki başka takımlar da Bosna Hersekli oyuncuyla ilgileniyor.

Dzeko 1 yıl daha futbol oynamak istiyor ve en iyi teklifi veren takıma imza atacak."

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