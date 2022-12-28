Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı belli oldu

Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin olağanüstü oturumunda Kristo'nun başkanlığı için düzenlenen oylamada, meclis üyelerinin 28'i "evet", 15'i "hayır" oyu kullandı.
Oylamada HDZ'li Kristo, oy çokluğuyla ülkenin yeni Bakanlar Konseyi Başkanı oldu.
Meclis oturumunda konuşma yapan Kristo, "Bizi bölen 'çatışmaları' geride bırakmalıyız." dedi.
Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi, 22 Aralık'taki oturumunda, Kristo'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve konseyin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Kristo’nun hükümet kurma görevini onaylarken Hırvat üye Zeljko Komsic karşı çıkmıştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.