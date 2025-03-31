Bosna Hersek ekonominin büyüme oranları açıklandı

Bosna Hersek İstatistik Kurumu tarafından açıklanan öncü verilere göre ülke ekonomisi 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.5 oranında büyüdü. Bir önceki çeyrekteki yüzde 2.6’lık büyüme oranının ardından gelen bu artış, ekonominin kesintisiz bir şekilde dört çeyrek boyunca büyüdüğünü ortaya koydu.

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TÜKETİM HARCAMALARI VE YATIRIMLAR ÖNE ÇIKTI

Ekonomik büyümenin en önemli bileşenlerinden biri olan hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1.9 artış gösterdi. Kamu harcamalarında da benzer bir yükseliş yaşanırken, genel hükümet tüketim harcamaları yüzde 2.0 oranında arttı. Bunun yanı sıra, yatırımları temsil eden brüt sabit sermaye oluşumu yüzde 7.3’lük önemli bir büyüme kaydetti.

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İHRACAT VE İTHALAT DENGESİ

Dış ticaret verileri incelendiğinde, mal ve hizmet ihracatında yüzde 1.7’lik bir artış yaşandığı görülüyor. Öte yandan, ithalat tarafında ise yüzde 3.5’lik bir yükseliş kaydedildi. Bu durum, iç talepteki artışın yanı sıra küresel ekonomik hareketlilikten kaynaklanan dinamikleri de yansıtmaktadır.

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ÇEYREKLİK BÜYÜME VERİLERİ DENGELİ SEYREDİYOR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler, Bosna Hersek ekonomisinin dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8 büyüdüğünü ortaya koydu. Bu oran, üçüncü çeyrekte revize edilen yüzde 0.8’lik büyüme ile aynı seviyede gerçekleşti.

Bosna Hersek’in ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için yatırımların devam etmesi, iç talebin güçlü kalması ve dış ticaret dengesinin korunması büyük önem taşıyor.