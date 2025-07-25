Bosna-Hersek üretici enflasyonu yüzleri güldürdü

Bosna-Hersek'te Haziran 2025 döneminde üretici fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 2 olarak kaydedildi. Bu oran, Temmuz 2024'ten bu yana görülen en düşük artış hızı oldu. Mayıs ayında yüzde 2,6 seviyesinde olan artış, Haziran’da yavaşladı. Bosna-Hersek İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, üretici fiyatlarındaki bu yavaşlamada dayanıklı tüketim malları, ara mallar ve sermaye mallarındaki fiyat artışlarının gerilemesi etkili oldu.

Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışı yüzde 0,8’e gerilerken, ara mallarda fiyatlar değişmedi. Sermaye mallarında ise artış yüzde 2,4 ile hafifçe yavaşladı. Buna karşın, dayanıksız tüketim mallarında fiyatlar yüzde 4,7 oranında artış gösterdi ve sabit kaldı.

ENERJİ FİYATLARINDA TIRMANIŞ

Haziran ayında enerji fiyatları ise yükseliş trendini devam ettirdi. Bir önceki ay yüzde 4 olan yıllık artış oranı, Haziran’da yüzde 4,5’e çıktı. Enerji maliyetlerindeki bu artış, üretici fiyatlarındaki genel yavaşlamaya rağmen sektörde dikkat çeken bir unsur oldu.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, hem üretim maliyetlerini hem de tüketiciye yansıyabilecek fiyatları etkileyerek ekonomide enflasyon baskılarını canlı tutuyor. Bu durum, özellikle Bosna-Hersek gibi enerji ithalatına bağımlı ülkeler için yakından takip ediliyor.

AYLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Üretici fiyatlarında aylık bazda da yavaşlama göze çarpıyor. Mayıs ayında yüzde 0,4 artış yaşanırken, Haziran ayında bu oran yüzde 0,1 seviyesine indi. Bu sınırlı artış, genel ekonomik faaliyetlerde dengelenmeye işaret ediyor.

Bosna-Hersek İstatistik Kurumu’nun resmi verileri, üretici fiyatlarında görülen bu yavaşlamanın ekonomik büyüme ve enflasyon kontrolü açısından önemli sinyaller verdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, fiyat artışlarının yavaşlamasının tüketici fiyatlarına olumlu yansıması durumunda iç talebin desteklenebileceğini belirtiyor.