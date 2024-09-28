Bosna Hersek’te alıkonulan kadın Türkiye’ye geldi

Gezmek için Gaziantep'ten Bosna Hersek'e giden Deniz Eliş'in alıkonulduğuna dair haberlerin ardından Dışişleri Bakanlığı, harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bosna-Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün (26 Eylül) ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır. Konuyla ilgili hukuki süreç Zagreb Büyükelçiliğimiz, Saraybosna Büyükelçiliğimiz ve Banja Luka Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmekte ve vatandaşımızın ailesi bilgilendirilmektedir" açıklaması yapıldı.

Zagreb Büyükelçiliği'ne getirilen Deniz Eliş'in işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından Eliş, İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Eliş'i, ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç karşıladı.

ŞİDDET UYGULAYIP BAĞLADILAR

Gaziantep’te ailesi ile kavuşan Deniz Eliş, yaşadıklarını anlattı. Bu süre zarfı içerisinde sürekli ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu kaydeden Eliş, zaman kavramını yitirdiğini söyledi. Fiziksel şiddete maruz kaldığını ve aç bırakıldığını anlatan Eliş, ailesinden fidye istendiğini kaydederek, ’’Çok mutluyum. Zagreb Büyükelçiliğimize çok teşekkür ediyorum. Benimle çok iyi ilgilendiler. Kendilerinin evlatlarıymış gibi gördüler beni. Aynı şekilde İstanbul’da da o şekilde ağırlandım. Çok farklı bir duygu Allah kimseye yaşatmasın. Bana ulaşılamayan sürede şiddet uygulandı sürekli bana. Kötü şeyler yaşandı. Fiziksel şiddete uğradım sürekli. Bağlıydım zaten bu süreçte sadece bağlı olarak kaldım. Aç, susuz yağmurlu soğuk günlerde ormanda kötüydü yani genel olarak. Fidye isteniyordu ailemle sürekli fidye için irtibata geçiliyordu. O süreçte elim ve gözlerim bağlıydı. Etrafımda neler olduğunu bilmiyordum. Sadece duyduklarımdan biliyorum. Zaman algım yoktu 1 hafta da olabilir 8-10 gün de olabilir’’ dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melik Meriç ise, Deniz’in kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Meriç,’’Zagreb Büyükelçiliğimizdeki yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Hem Gaziantep’in hem Türkiye’nin gözü aydın diyelim. Gençlerimiz bundan sonra ülkelerinde gelecek kaygısı duymadan yaşamaya devam etmeleri için hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız önemli olan konu bu’’ diye konuştu.