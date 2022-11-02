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Bosna Hersek'te Dodik karşıtları seçimlerin yenilenmesini talep ediyor

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) muhalefet partileri, RS Başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasını talep ediyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 23:14
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Bosna Hersek'te Dodik karşıtları seçimlerin yenilenmesini talep ediyor

Bosna Hersek'te Dodik karşıtları seçimlerin yenilenmesini talep ediyor
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 (AA) - Banja Luka şehrinde gösteri düzenleyen muhalefet partileri, 2 Ekim'de yapılan seçimlerde oyların çalındığını ileri sürdü.

Oyları yeniden sayılmasını isteyen muhalifler, Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) lideri Milorad Dodik'in zaferini ilan eden Bosna Hersek Seçim Komisyonu'nun (CIK) sonuçları değiştirdiğini savundu.

Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyon (RTRS) binası önünde toplanan kalabalık, seçimlerin yenilenmesini talep ettiklerini belirtti.

Seçimde Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı olan Jelena Trivic, oyların çalınmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Seçimi kazandıklarını ancak galibiyetlerinin ellerinden alındığını aktaran Trivic, RTRS'e de doğru haber yapması çağrısında bulundu.

Muhalefet parti yetkilileri, talepleri yerine gelene kadar gösterilerine devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan gösteri sırasında bir kişi, elinde savaş suçluları Radovan Karadzic ve Ratko Mladic'in fotoğraflarıyla sahneye çıkmaya çalıştı. Kimliği belirlenemeyen kişi kısa bir süre sonra sahneden indirildi.

Dodik'in RS Başkanlığı onaylandı

RS Başkanlığı için yarışan iki aday SNSD Başkanı Dodik ve PDP adayı Jelena Trivic arasında 2 Ekim akşamı "Seçimi biz kazandık." yarışı yaşanmıştı.

Seçim akşamı iki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalarda bulunmuş, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine RS'deki muhalefet partileri Dodik'in seçimi "hileyle" kazandığını belirterek oyların yeniden sayılması için seçim komisyonu CIK'e başvurmuştu.

Oyların yeniden sayılmasına karar veren CIK, 27 Ekim'de seçimi Dodik'in kazandığını onaylamıştı.

Banja Luka'da hem muhalefet hem de Dodik destekçileri belirli aralıklarla gösteriler düzenlemişti.

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