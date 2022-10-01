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Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçim yarın yapılacak. Yarınki seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 22:12
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Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor

Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
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Bosna Hersek'te devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere, iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da oy kullanacak.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) yapılan açıklamada, ülke genelinde 5 bin 903 sandığın açılacağı ifade edilirken seçim günü 60 bin gözlemcinin görev yapacağı belirtildi.

Yarınki seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

Seçmenler birden fazla oy kullanacak

FBIH'teki seçmenler Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken RS'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidecek.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oy kullanacak.

Boşnak üyelik için Bakir İzetbegovic yarışacak

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilecek.

Boşnak üyelik için Bakir İzetbegovic (Demokratik Eylem Partisi), Denis Becirovic (Sosyal Demokrat Parti-SDP) ve Mirsad Hadzikadic (Devlet Koalisyonu) aday olurken Hırvat üyelik için Zeljko Komsic (Demokratik Cephe ve Halk Birliği koalisyonu) ve Borjana Kristo (Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği) yarışacak.

Sırp üye ise Zeljka Cvijanovic (Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği), Mirko Sarovic (Sırp İlerleme Partisi), Vojin Mijatovic (RS SDP), Nenad Nesic (Demokratik Halk Birliği) ve Borislav Bijelic (Hayat Partisi) arasından seçilecek.

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