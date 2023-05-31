Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek'in Tuzla ve Teslic şehirlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde ev ve işyerleri sular altında kaldı.

Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek'in kuzeydoğusunda bulunan Tuzla Kantonu'ndaki Celic ve Koraj ile Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) Teslic şehirlerinde şiddetli yağışlar sele sebep oldu.

Celic ve Koraj'da belediye ekipleriyle arama kurtarma ekipleri sel nedeniyle mahsur kalanları kurtardı ve suyun tahliyesi işlemine başladı.

Birçok konut ve işyerinde sel nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Celic Belediyesi ise şehir genelinde sel nedeniyle acil durum ilan etti. Bazı yetkililer ise yağışların devam etmesi halinde yeni sel oluşumundan endişe ettiklerini dile getirdi.

Teslic kentinde ise sel ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar konutlara zarar verdi. Yağışların durmasıyla beraber evlerini su basan birçok kişi sağlam kalan eşyalarını kurtarmak için konutlara girdi.

Selin yaşandığı Teslic şehrinin Belediye Başkanı Milan Milicevic, ekiplerin sel nedeniyle oluşan olumsuzlukları gidermek için sahada çalıştıklarını söyledi.

Yağmurun çok şiddetli yağdığını ve selin bir anda oluştuğunu aktaran Milicevic, küçük bebeği olan bir aileyi geçici bir konuta yerleştirdiklerini belirtti.

(AA)

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