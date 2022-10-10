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Bosna Hersek’te tartışmalı oylar yeniden sayılacak

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı aldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 20:40
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Bosna Hersek’te tartışmalı oylar yeniden sayılacak

Bosna Hersek’te tartışmalı oylar yeniden sayılacak
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 Bosna Hersek'te halk, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'na son veren Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana 2 Ekim'de 9. kez genel seçimler için sandık başına gitmişti. Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı aldı. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Suad Arnautovic karara ilişkin yaptığı açıklamada, edindikleri delil ve görüntülerin sayım sürecinin sonuçlara tesir edecek şekilde kirletildiğini gösterdiğini ifade etti. Arnautovic, verilerdeki matematiksel mantıksızlıklar ve usulsüzlükler nedeniyle Sırp lider Milorad Dodik'in kazandığı RS Başkanlığı seçimindeki oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar verildiğini açıkladı.

Dodik ise, söz konusu kararın siyasi gerekçelere dayandığını savunarak, CIK'e dava açacaklarını duyurdu. Sırp Cumhuriyeti entitesindeki muhalefet partileri, seçimleri Dodik'in rakibi Jelena Trivic'in kazandığı ve oyların çalındığı iddiasıyla protesto gösterileri düzenlemişti.

Seçim sonuçlarına göre Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğini muhalefetin ortak adayı Sosyal Demokrat aday Denis Becirovic, Sırp üyeliğini ayrılıkçı lider Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı'nın (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic, Hırvat üyeliğini Hırvat Demokratik Birliği'nin (HDZ) adayı Borjana Kristo kazanmıştı.

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