Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) New York'ta düzenlenen oturumunda, Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

BMGK üyesi 15 ülke, Bosna Hersek'te "barış ve istikrarın korunması" adına görev süresi 5 Kasım'da sona ermesi beklenen EUFOR'un görev süresinin uzatılması yönündeki kararı onayladı.

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimlerin de değerlendirildiği oturumda konuşan İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Fergal Mythen, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) ve EUFOR'un ülkedeki varlığının önemine dikkati çekti.