'Bosna Sancaklı akrabalarımı kayıracaksınız' Özgür Özel CHP'li belediyelere talimat verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yer alan Türkiye Bosna Sancak Derneği’ne bir ziyaret ederek burada kimi değerlendirmelerde bulundu.

“BOSNA SANCAKLI AKRABALARIMI KAYIRACAKSINIZ”

Özel, burada yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı. Türkiye’deki 411 belediyemize kamuoyu önünde açık talimatımdır diyen Özel, “Asla izin vermiyoruz ama bir akraba kayırmacılığına izin vereceğim. Bosna Sancaklı akrabalarımı kayıracaksınız. Onlar ne isterse yapılacak” derken gerekçe olarak ise Türkiye’de yaşayan Bosnalıların kendileri için değil zor durumda olanlar için istekte bulunduğunu belirtti.

“BOSNALI ARKABALARIMIZ 411 BELEDİYEMİZE EMANETTİR”

Türkiye’nin dört bir yanında Bosna Sancaklıların yaşadığını hatırlatan özel, bugüne kadar bir tanesinin bile kendisine bana şunu yap, çocuğuma şunu yap dediğini duymadım diyerek, ”Gelirler, bir şey isterler. Hep bir gariban için isterler, bir yoksul, bir ihtiyaç sahibi için, bir genç, yaşlı, öğrenci için isterler” dedi.

O yüzden 411 belediyemize Bosnalı akrabalarımız emanettir diyen Özel, onlar ne isterse yapacağız ifadelerini kullandı.

“SOYKIRIMIN 30’UNCU YILINDA ORADA OLACAĞIM”

Özel, Seneye soykırımın 30’uncu yılı olduğunu hatırlatarak iş birliği içinde orada çok güçlü olmalıyız diyerek, soykırım anma törenlerinde başkanlık yapan değerli büyüğüyle konuştuğunu ve bir mani olmazsa 30 yıl anma törenlerinde Bosna’da olacağını belirtti.

Gençlik kollarına talimat verdiğini belirten Özel, Marş Mira’nın tamamına katılacaklarını, kadın kollarının da dahil olacağını ve doğru bir planlama yapabilirlerse hiç olmazsa son günü kendisinin de katılacağını açıkladı.