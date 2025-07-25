Bosna’da halk geçim derdine düştü

Bosna Hersek İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yıllık enflasyon oranı Haziran 2025 itibarıyla yüzde 4,6’ya çıktı. Bu oran, Ağustos 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Mayıs ayında açıklanan yüzde 3,7’lik oranın ardından yaşanan bu artış, özellikle temel tüketim kalemlerinde yaşanan fiyat sıçramalarının etkisiyle gerçekleşti.

Haziran ayındaki artışın başlıca nedenleri arasında gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat yükselişi yer aldı. Bu kalemdeki yıllık fiyat artışı yüzde 10,8’e çıktı. Mayıs ayındaki artış oranı yüzde 9,9 düzeyindeydi. Eğitime yönelik harcamalarda da dikkate değer bir artış kaydedildi. Eğitim kaleminde enflasyon oranı yüzde 1,9 ile önceki ayın iki katına çıktı.

Restoranlar ve otellerde de fiyatlar yükseldi. Bu alandaki fiyat artışı, yüzde 6,2’den yüzde 7,2’ye çıktı. Konut ve yardımcı hizmetler kalemindeki yükseliş de dikkat çekiciydi. Bu grupta fiyatlar yüzde 0,2’den yüzde 1,0’a çıktı. Ev eşyaları ve donanımları yüzde 1,1 oranında artarken, eğlence ve kültür kaleminde yüzde 4,9’luk bir artış görüldü.

TAŞIMACILIKTA GERİLEME HIZI AZALDI

Ulaşım giderlerinde önceki aylarda görülen düşüş, Haziran ayında yavaşladı. Mayıs’ta yüzde 6,4 oranında gerileyen taşıma fiyatları, Haziran’da sadece yüzde 4,3 azaldı. Bu durum, akaryakıt ve otomotiv sektöründeki fiyat düzeltmelerinin etkisini yitirmeye başladığını gösteriyor.

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise fiyat artış hızı yavaşladı. Mayıs ayında bu grupta yüzde 4,0 olan yıllık artış, Haziran’da yüzde 3,8’e geriledi. Ancak bu düşüş, genel enflasyon eğilimini frenlemeye yetmedi.

Aylık bazda bakıldığında da tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 0,3 oranında arttı. Bu oran Mayıs ayında yüzde 0,2 düzeyindeydi. Böylece, artış eğilimi yılın ikinci çeyreğinde istikrarlı bir şekilde devam etmiş oldu.

VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ ZAYIFLIYOR

Bosna Hersek’teki ekonomik toparlanma çabaları, fiyatlardaki bu artışla sekteye uğradı. Özellikle sabit gelirli kesim, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları karşısında zorlanıyor. Gıda fiyatlarındaki çift haneli yükseliş, halkın sofrasına doğrudan yansıyor.

Bosna Hersek İstatistik Kurumu'nun yayımladığı rapor, ülkenin enflasyonist baskılarla mücadelede zor bir döneme girdiğini gözler önüne seriyor. Hükûmetin kısa vadeli önlemleri tartışmaya açması bekleniyor. Ancak uzmanlar, dışa bağımlı ekonomi yapısının ve bölgesel belirsizliklerin fiyat istikrarı konusunda ciddi riskler yarattığını vurguluyor.

Özellikle konut, otelcilik ve eğlence gibi hizmet kalemlerindeki fiyat artışları, pandemi sonrası toparlanma sürecinde bile sabit kalması beklenen alanlarda dahi maliyetlerin yukarı yönlü hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler, bu yükselişin geçici mi yoksa yapısal bir dalga mı olduğuna dair daha net bir tablo çizecek. Şimdilik Bosna halkı için yaşam maliyeti artarken, ekonomik belirsizlik daha da derinleşiyor.