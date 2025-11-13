Bosna Hersek, 1992-1996 yılları arasında 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük katliama sahne oldu. Yugoslavya’nın dağılması sonrası Bosna Hersek’te Sırplarla Boşnaklar arasında çıkan savaş etnik temizliğe dönüştü.

2008 yılında aralarında ‘Sırp kasabı’ olarak bilinen Radovan Karadzic ve Slobodan Milosevic’in de olduğu kırk beş Sırp, on iki Hırvat ve dört Boşnak, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları işledikleri gerekçesi ile suçlu bulundu. Savaşta tahminlere göre 100 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın gözü önünde yaşanan katliama uzun süre sessiz kalan Birleşmiş Milletler daha sonra barış gücü gönderdi ancak Srebrenitsa’da binlerce Boşnak soykırıma uğradı. Öte yandan Sırp keskin nişancılar özellikle Saraybosna’da binaların tepelerinde Boşnak Müslümanları adeta avlayarak katletti.

İNSANLIK DIŞI ‘SAFARİ’ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni, Bosna’daki katliamdan yıllar sonra insanlık dışı bir eylemi gözler önüne serdi. Buna göre, aşırı sağcı bazı İtalyan zenginlerin Sırp askerlerine para ödeyerek Bosna’ya giderek burada Boşnak Müslümanları öldürdü.

İtalyan basınında çıkan haberler sonrası büyük skandalla ilgili soruşturma başlatıldı.

La Repubblica gazetesinde soruşturma ile ilgili "Saraybosna'nın üzerindeki tepelerden savunmasız sivillere ateş açtılar ve bunu yapmak için Sırplara "muazzam" meblağlar ödediler. Bugünün parasıyla 80 bin-100 bin euro'ya varan meblağlar” ifadeleri yer aldı.

BBC Türkçe’nin derlediği habere göre İtalya basını asker olmayan, "eğlence için" insan öldürmeye gittikleri iddia edilen bu kişileri, "savaş turistleri" ve "hafta sonu keskin nişancıları" diye tanımladı.

İddialara göre bu kişiler Cuma günleri İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste kentinden Belgrad'a gidiyor, oradan Sırp askerleri eşliğinde Saraybosna tepelerine ulaşıyordu. Hafta sonunu savaş bölgesinde geçirdikten sonra ise evlerine dönüyorlardı.

La Repubblica'ya göre hakkında suçlamada bulunulan kişiler arasında Torino, Milano ve Trieste kentlerinden 3 İtalyan bulunuyor. Ancak şikayeti yapan Ezio Gavazzeni'ye göre gerçek sayı bunun çok üzerinde. Gavazzeni, bu kişilerin siyasi ya da dini saiklerle hareket etmediğini, "eğlence" için safariye gider gibi keskin nişancılık yapmaya gittiğini öne sürdü.

Savcılık, "vahşet ve aşağılık saiklere" dayanması nedeniyle nitelikle cinayet suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.