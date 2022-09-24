İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi

Yerli yabancı 900 yelkencinin yer aldığı yarışta yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda kıyasıya bir rekabet yaşadı. Dolmabahçe'den start alan, Çırağan Sarayı önünde sona eren Bosphorus Cup’ın ikinci günündeki Boğaz Yarışı’ndan sonra sıralamada overall birinciliğine Coca Cola içecek Das - A35 yükseldi.
İkinci sırada Jumbo-Farfara-Farr40, üçüncü sırada ise Arkas Blue Moon-Mat 1220 yer alıyor. 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.
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