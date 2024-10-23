Boston Celtics sezona rekorla başladı

NBA’de yeni sezonun açılışında son şampiyon Boston Celtics sahneye çıktı. Kendi evinde New York Knicks’i ağırlayan Celtics, maçı 132-109 kazandı.

NBA'da açılış maçında son şampiyon Boston Celtics ile New York Knicks karşı karşıya geldi. TD Garden'da oynanan maçı ev sahibi Celtics, 132-109'luk skorla kazandı.



Maçın ilk 5 dakikası denk bir şekilde 13-12 geçse de Celtics, sonrasında arka arkaya hücumlardan isabetlerle dönerek farkı açmaya başladı. Çeyrek sonunda fark 20'lerin üstüne çıktı. Knicks ikinci çeyrekte farkı sürekli 20'nin altına çekmeye çalışsa da dış şutlarda çok iyi bir yüzde yakalayan Celtics, rahat bir şekilde üstünlüğünü sürdürdü.

REKOR KIRDILAR



Celtics, maçın ikinci yarısında rahat bir tempoyla ve üstün bir oyunla farkı sürekli 20 civarında tutmayı başardı. Knicks'in tüm savunma çabaları, 5 şutörle oynayan Celtics'e karşı işe yaramadı. Maç boyunca 29 üçlük isabeti bulan Celtics, bir maçta en çok üçlük atma rekorunu egale etti.



Boston Celtics'te Jayson Tatum 37, Derrick White 24, Jaylen Brown 23, Jrue Holiday 18, Al Horford 11, Sam Hauser ise 10 sayıyla oynadı. Kristaps Porzingis ise forma giymedi.



New York Knicks'te Jalen Brunson ve Miles McBride 22'şer sayıyla mücadele etti. Yeni transfer Karl-Anthony Towns ise 12 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamladı.