Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı

NBA’de son şampiyon Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı. Celtics, kendi evinde konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 126-94 mağlup etti.

NBA’de normal sezon 9 maçla devam etti. Son şampiyon Boston Celtics kendi evinde Los Angeles Clippers’ı konuk etti. Celtics, rakibini 126-94 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaunt, Payton Pritchard 20 sayı, 4 asist, Derrick White 19 sayı, 7 asist ve Jaylen Brown 17 sayı, 6 ribauntla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı. Ev sahibi takımda uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Kristaps Porzingis ise 16 sayı, 6 ribaunt üretti.

Clippers'ta Ivica Zubac'ın 23 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performansları sezonun 8. yenilgisini önleyemedi.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 114-110

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 102-100

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 84-95

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 126-94

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 119-129

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 123-98

Denver Nuggets-New York Knicks: 118-145

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 109-130

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 120-128

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