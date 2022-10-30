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Boston'un merkezine Türk bayrağı dikildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Eyaletinin başkenti Boston'da 27’inci Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehir merkezinde geleneksel bayrak çekme töreni gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:53
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Boston'un merkezine Türk bayrağı dikildi

Boston'un merkezine Türk bayrağı dikildi
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AA

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü ve festival nedeniyle Boston Belediye Meydanı’nda göndere, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı çekildi.

Törene, Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, diplomatlar ve kentteki Türk toplumu üyeleri katıldı.

Bayrak bir hafta süreyle kent meydanında dalgalanacak.

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