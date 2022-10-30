Boston'un merkezine Türk bayrağı dikildi

AA
Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü ve festival nedeniyle Boston Belediye Meydanı’nda göndere, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı çekildi.
Törene, Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, diplomatlar ve kentteki Türk toplumu üyeleri katıldı.
Bayrak bir hafta süreyle kent meydanında dalgalanacak.
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