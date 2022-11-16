Kaş yapayım derken göz çıkarmayın

Güzellik ve estetik kaygısı ile tercih edilen dolgu ve botoksa dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, günümüzde, özellikle botoks ve dolgu maddeleri insanların sıklıkla tercih ettiği, hızla büyüyen bir sektör dedi ve şunları söyledi:

“Çevresel tehlikelere karşı bir savunma olarak, hareket etmekten sıcaklığı düzenlemeye kadar cildin gerçekleştirmesi gereken birçok görevi var. Cildin gerçekleştirdiği tüm işlevler vücudun düzgün çalışmasına yardımcı oluyor.

Cildin ilk görevi, mikroplar ve UV radyasyonları gibi çevresel tehlikelere karşı koruma sağlamak. Cildin asit örtüsü, bakterilerin cilde saldırmasını ve enfeksiyonlara neden olmasını önlemede önemli rol oynar. Bu nedenle botoks ve dolgu yaptırırken çok dikkat edilmelidir. Gidilen merkezlerdeki ürünlerin lisanslarına mutlaka bakılmalıdır.”