Sosyal medyada estetik tartışmaları sürerken botoks hakkında ortaya atılan iddia çok konuşuldu. İddiaya göre botoks yaptırmanın beyne zarar verdiği ve zeka gelişimini etkilediği iddiasına yetkililerden yanıt gecikmedi.

40 yıldır sağlık sektörünün çeşitli alanlarında kullanılan botoks ile ortaya atılan iddiaların şehir efsanesi olduğunu söyleyen uzmanlar, ortaya çıkan bilgi kirliliğinden şikayetçi.

Milliyet'in haberine göre Doç. Dr. Seçil Vural, 'Botoks yaptıranın beyni çalışmaz' sözünün kulaktan dolma bir söz olduğunu belirtirken: "Botoks beyne etki eden bir işlem değildir. Sadece yapıldığı bölgedeki kası geçici olarak gevşetir, hepsi bu. Yani botoks yaptırmak zekâyı, hafızayı, düşünmeyi ya da beyin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez" açıklamasını yaptı.

"Bu söylem muhtemelen mimiklerin biraz azalmasından dolayı ortaya çıkmış bir şehir efsanesi" diyerek söylentilere cevap veren Vural, bu etkinin de 3-6 ay arasında sürdüğünü belirtti.

'BU İDDALAR ANCAK MİZAH KONUSU OLABİLİR'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, bu tip iddiaların şehir efsanesi olduğunu belirterek, mizah konusu olabileceğini söyledi.

"Botoks yaptıranın beyni çalışmaz” iddiası, tıbbi gerçeklerden ziyade, olsa olsa mizah dergilerine konu olacak bir şehir efsanesidir. Botoks, uygulandığı bölgedeki kas ile sinir ucu arasında kalır yani kana karışıp beyne ulaşması veya zihinsel fonksiyonları, zekayı etkilemesi biyolojik olarak söz konusu değildir. Evet, kaşlarınızı çatarak kızgınlığınızı göstermeniz biraz zorlaşabilir ama bu, o duyguyu hissetmediğiniz veya düşünemediğiniz anlamına gelmez. Aksine, bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, aynaya baktığında daha dinç ve pozitif bir yüz gören kişinin özgüveni artıyor, psikolojik olarak kendini daha iyi hissediyor” dedi.

'BOTOKS RÜŞTÜNÜ İSPATLAMIŞ BİR YÖNTEM'

Botoksun 40 yılı aşkın çeşitli tedavilerde kullanıldığını belirten Kutlubay, "Botoks, rüştünü çoktan ispat etmiş, arkasında devasa bir bilimsel birikim olan son derece güvenilir bir tedavidir. Ancak bu güvenilirlik, ilacın orijinal olması ve anatomiye hâkim bir uzman hekim tarafından uygulanması şartına bağlıdır.

'BAZI DURUMLARDA SAKINCALI OLABİLİYOR'

Gebelik, emzirme dönemindeki kadınlara bebek üzerinde bir etkisi üzerine prensip olarak tedavi uygulamadıklarını belirten Kutlubay, "Prensip olarak, gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlarda, bebek üzerindeki etkileri üzerine etik sebeplerle çalışma yapılamadığı için tedbiren bu işlemi uygulamıyoruz yani riske girmiyoruz. Ayrıca kas zayıflığıyla seyreden bazı özel nörolojik rahatsızlığı (Miyastenia Gravis gibi) olan hastalarda, mevcut tabloyu etkileyebileceği için botokstan kaçınırız. Uygulama yapacağımız bölgede aktif bir uçuk, sivilce veya deri enfeksiyonu varsa da işlem, deri tamamen iyileşene kadar ertelenmelidir" uyarısında bulundu.

'BOTOKS CİDDİ BİR İŞLEMDİR'

Botoks'un kozmetik bir bakım olduğu görüşüne katılmayan Kutlubay, bu işlemin tıbbı işlem olduğunu söyleyerek,

"Bu nedenle en altın kural, işlemin mutlaka bir dermatoloji veya plastik cerrahi uzmanı tarafından, hijyenik bir klinik ortamında yapılmasıdır. Güzellik salonları, kuaförler veya ev ortamları bu işlem için asla uygun değildir. Ayrıca uygulanan ilacın Sağlık Bakanlığı onaylı, orijinal bir ürün olup olmadığını sorgulama hakkınız var. Piyasa değerinin çok altında, şüphe uyandıran ucuzluktaki uygulamalardan sağlığınız için uzak durmalısınız. İşlem sonrası ise ilk 4 saat dik durmak, o bölgeye masaj yapmamak ve hamam-sauna gibi sıcak ortamlardan kaçınmak, ilacın istenmeyen yerlere dağılmasını engellemek için dikkat etmeniz gereken basit ama önemli detaylardır" dedi